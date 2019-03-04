Hocasını yenemedi – Fotomaç – 04 Mart 2019
04 Mart 2019, Pazartesi
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Hocasını yenemedi

Hocasını yenemedi

, Erzurumspor maçında iki puan bırakarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

Aslan'da teknik direktör , daha önce 'e karşı çıktığı 4 maçın 2'sini kazanmış, 1'i berabere bitmişti. Özdilek yine hocasını yenemedi.
  1. 4.3.2019
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