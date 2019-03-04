Fatih Terim: Sonuna kadar yarıştayız
“Sergilediğimiz oyun ve mücadeleden hiç memnun değilim. Önümüzde 30 puan daha var. Sonuna kadar yarışın içindeyiz. Lige ve kupaya odaklandık.”
POZİSYON YOKKEN GOL YEDİK
Terim öyle devam etti: "Hiç pozisyon yokken, kaleye gelmemişken neredeyse, gol yedik. Bu da oyuncuların sahada yapmak istediklerini etkiliyor. Ondan sonra kazanabilirdik de, kaybedebilirdik de. Bu mücadele yakışmadı. Çalışmaya devam, oynamaya devam, güçlü olmaya devam. Muhakkak ki bazı eksik isimler oyunumuzu etkiliyor ancak burası Galatasaray. Sahaya çıkan bazı arkadaşların gereğini yapması gerekirdi. Genellikle İstanbul'da çok iyi oynuyoruz. 10 haftaya ve kupaya konsantre olacağız
- 4.3.2019
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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