Fatih Terim: Sonuna kadar yarıştayız – Fotomaç – 04 Mart 2019
04 Mart 2019, Pazartesi
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: Sonuna kadar yarıştayız

Fatih Terim: Sonuna kadar yarıştayız

“Sergilediğimiz oyun ve mücadeleden hiç memnun değilim. Önümüzde 30 puan daha var. Sonuna kadar yarışın içindeyiz. Lige ve kupaya odaklandık.”

, kaybedilen 2 puandan dolayı mutsuz olduklarını belirterek sonuna kadar yarışta olacağını belirtti. Terim, "Pes edecek değiliz, sonuna kadar devam edeceğiz. Galatasaray'ın tavrı da, tarzı da budur. Bize olanlar herkese olabilir, herkese olan bize olabilir. Onun için sonuna kadar devam edeceğiz. Daha 30 puan var ortada. Önümüzdeki rakibin kazandığı, arkamızdaki rakiplerin kaybettiği bir haftada 3 puanı kazanmamız gerekirdi" diye konuştu.

POZİSYON YOKKEN GOL YEDİK
Terim öyle devam etti: "Hiç pozisyon yokken, kaleye gelmemişken neredeyse, gol yedik. Bu da oyuncuların sahada yapmak istediklerini etkiliyor. Ondan sonra kazanabilirdik de, kaybedebilirdik de. Bu mücadele yakışmadı. Çalışmaya devam, oynamaya devam, güçlü olmaya devam. Muhakkak ki bazı eksik isimler oyunumuzu etkiliyor ancak burası Galatasaray. Sahaya çıkan bazı arkadaşların gereğini yapması gerekirdi. Genellikle 'da çok iyi oynuyoruz. 10 haftaya ve kupaya konsantre olacağız
  1. 4.3.2019
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