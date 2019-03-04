Cengiz locadaydı – Fotomaç – 04 Mart 2019
04 Mart 2019, Pazartesi
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Cengiz locadaydı

Cengiz locadaydı

 Başkanı , 150 gün hak mahrumiyeti cezası henüz bitmemesine rağmen BB maçını tribünden takip etti.

'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı kural değişikliği sayesinde, Başkan Cengiz maraton tribününde olmasa da stadyumdaki bir locada kritik müsabakayı izleyebildi.
  1. 4.3.2019
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