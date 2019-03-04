Biz 1 puana çok üzüldük – Fotomaç – 04 Mart 2019
04 Mart 2019, Pazartesi
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Biz 1 puana çok üzüldük

Biz 1 puana çok üzüldük

BB Erzurumspor Mehmet Özdilek galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi.

Özdilek, "Maça iyi başlayan taraftık. Golü de bulduk. Oyuncularımı gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. İkinci yarıda golü yemeden oyunu biraz daha tutabilseydik galibiyeti alabilirdik. Çok pozisyona girdik" dedi.
  1. 4.3.2019
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