Biz 1 puana çok üzüldük

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi.

Özdilek, "Maça iyi başlayan taraftık. Golü de bulduk. Oyuncularımı gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. İkinci yarıda golü yemeden oyunu biraz daha tutabilseydik galibiyeti alabilirdik. Çok pozisyona girdik" dedi.