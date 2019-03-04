Luyindama klasiği

Kısa sürede uyum sağladığı Galatasaray'da vazgeçilmezler arasına giren Luyindama, dün de öne çıkan isimlerden oldu.

Savunmada kritik müdahalelerde bulunan 25 yaşındaki futbolcu, duran toplarda da hücuma çıktı. Hava toplarında etkili olan Kongolu oyuncu, son dakikalarda önemli bir fırsat da yakaladı.