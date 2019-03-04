Luyindama klasiği – Fotomaç – 04 Mart 2019
04 Mart 2019, Pazartesi
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klasiği

Luyindama klasiği

Kısa sürede uyum sağladığı 'da vazgeçilmezler arasına giren , dün de öne çıkan isimlerden oldu.

Savunmada kritik müdahalelerde bulunan 25 yaşındaki futbolcu, duran toplarda da hücuma çıktı. Hava toplarında etkili olan Kongolu oyuncu, son dakikalarda önemli bir fırsat da yakaladı.
  1. 4.3.2019
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