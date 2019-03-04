TAF’ta zirve G.Saray’ın – Fotomaç – 04 Mart 2019
04 Mart 2019, Pazartesi
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’ta zirve G.Saray’ın

TAF’ta zirve G.Saray’ın

Türkiye Federayonu Kupası'nı erkeklerde , kadınalarda kazandı.

14 kulüpten sporcuların yarıştığı Ataköy Salonu'nda gerçekleştirilen Kupası'nda 56 puan toplayan sarı-kırmızılılar BB ve Jandarmagücü'nün önünüde kupaya uzandı.
  1. 4.3.2019
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