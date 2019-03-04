Ne yaptın Marcao! – Fotomaç – 04 Mart 2019
04 Mart 2019, Pazartesi
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Ne yaptın Marcao!

Ne yaptın Marcao!

Maçın 9. dakikasında gollük bir pozisyonu kesen Brezilyalı, 18’de öyle bir hata yaptı ki, cezayı kesti.

Ara transfer döneminde geldiği 'da vazgeçilmezler arasına giren Marcao, dün büyük bir hata yaptı. Maça iyi başlayan Brezilyalı stoper, 9. dakikada 'in uygun durumda golü bulmasını engelledi. Takımı adına önemli bir müdahalede bulunan 22 yaşındaki futbolcu, 18'de ise hayal kırıklığı yaşattı. Rakibin uzun pasında Marcao'nun kafasından sektirdiği topla ceza alanına giren Muhammed, cezayı kesti ve Galatasaray ağlarını havalandırdı. Bu arada genç savunma oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla ligin ikinci yarısındaki 7 maçta da 90'ar dakika forma giydi.
  1. 4.3.2019
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