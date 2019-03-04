Penaltı isyanı – Fotomaç – 04 Mart 2019
04 Mart 2019, Pazartesi
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Penaltı isyanı

Penaltı isyanı

Karşılaşmanın 38. dakikasında cephesinde isyan vardı.

Sarı-kırmızılılar, ceza sahasında ile Ndiaye arasındaki hava topu mücadelesi sonrası 'dan penaltı bekledi. VAR'da pozisyonun tekrarını da izlemeyen Çakır, karşılaşmayı kaldığı yerden devam ettirdi.

Aslan, Cüneyt Çakır'ın yönettiği 25 karşılaşmada puan kaybetti. Çakır'ın, Erzurumspor maçıyla birlikte düdük çaldığı 49. karşılaşmada , 12. beraberliği aldı. Tecrübeli hakem görev yaptığı müsabakalarda 24 galibiyet elde eden sarı-kırmızılılar, 13'ünden ise yenilgiyle ayrıldı.
  1. 4.3.2019
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