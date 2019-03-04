Penaltı isyanı
Karşılaşmanın 38. dakikasında Galatasaray cephesinde isyan vardı.
Aslan, Cüneyt Çakır'ın yönettiği 25 karşılaşmada puan kaybetti. Çakır'ın, Erzurumspor maçıyla birlikte düdük çaldığı 49. karşılaşmada Galatasaray, 12. beraberliği aldı. Tecrübeli hakem görev yaptığı müsabakalarda 24 galibiyet elde eden sarı-kırmızılılar, 13'ünden ise yenilgiyle ayrıldı.
- 4.3.2019
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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