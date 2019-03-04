Son dakika gerilimi – Fotomaç – 04 Mart 2019
04 Haziran 2019, Salı
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Son dakika gerilimi

Son dakika gerilimi
Maçın son anlarında sahada gerginlik vardı. 'ın lehine verdiği faul kararı sonrası kulübesi saha kenarına kadar geldi. Bu sırada ile ev sahibinden Rashad Muhammed, birbirlerine tepki gösterdi.
  1. 4.3.2019
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