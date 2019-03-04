Fiyasko
Ligin ilk yarısında forvet sıkıntısı çeken Galatasaray için değişen bir şey olmadı. Büyük umutlarla transfer edilen iki golcü, Erzurum karşısında yokları oynadı.
3 MAÇ 1 GOL
Karşılaşmanın 69. dakikasında Selçuk İnan'ın yerine oyuna giren Diagne, rakip savunma karşısında vasatın altında kaldı. Pozisyona giremeyen 27 yaşındaki Senegalli, gol umuduyla girdiği oyunda beklentilerin altında kaldı. Diagne, G.Saray formasıyla ligde çıktığı 3 maçta penaltıdan bir gol attı. Bu arada Mitroglou da sarı-kırmızılılarda çıktığı 4 lig maçında bir kez rakip fileleri havalandırdı, bir de asist yaptı
- 4.3.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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