Mecburen Linnes! – Fotomaç – 04 Mart 2019
04 Mart 2019, Pazartesi
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Mecburen Linnes!

Mecburen Linnes!

Fatih Terim, BB Erzurumspor maçında sürpriz bir tercihe imza attı.

Nagatomo'nun sakat ve Mariano'nun cezalı olduğu haftada tecrübeli hoca, sakatlıktan yeni dönen Linnes'i riske etmedi ve defansın sağında 'yı değerlendirdi. "Riske etmedik, sıkıntılı duruma düşebilirdi" diyen Terim, takımın geriye düşmesi ve Semih'in performansından memnun kalmaması üzerine Norveçli futbolcuyu sahaya sürdü.
  1. 4.3.2019
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