Ben mi çıkacağım! – Fotomaç – 04 Mart 2019
04 Mart 2019, Pazartesi
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Ben mi çıkacağım!

Ben mi çıkacağım!

Sakatlığı bulunan 'nun yerine orta sahada tercih edilen isim oldu.

Ndiaye ile yan yana görev yapan tecrübeli futbolcu, 'nın attığı golün hazırlayıcısıydı. 69'da kenara çağrılan Selçuk, tabelayı görmesine karşın, "Ben mi!" diyerek sormaktan kendini alamadı.
  1. 4.3.2019
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