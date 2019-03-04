Akbaba kulübeye – Fotomaç – 04 Mart 2019
04 Mart 2019, Pazartesi
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Akbaba kulübeye

Akbaba kulübeye

, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Cezalı Mariano ile sakatlığı bulunan Nagatomo kadroda yer almazken, Akbaba ise yedeğe çekildi. Bu futbolcuların yerine , Emre Taşdemir ve Selçuk forma giydi. Yedek kalan Emre 76'da oyuna girdi.
  1. 4.3.2019
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