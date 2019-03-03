Galatasaray dondu kaldı
03 Mart 2019, Pazar
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dondu kaldı

Galatasaray dondu kaldı

'in 24. haftasında , BB Erzurumspor deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile döndü

'in 24. haftasında , BB Erzurumspor deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile dönerek zirve yarışında büyük yara aldı. BB Erzurumspor'un golünü Rashad atarken Galatasaray'ın golü 'nın ayağından geldi.

Galatasaray, bu beraberlik ile beraber 46 puana yükselse de ile aradaki puan farkının 8'e çıkmasına engel olamadı. BB Erzurumspor ise 22 puan ile 17. sıradaki yerini korudu.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı kırmızılı takımın Süper Lig'de geçen hafta Akhisarspor ile oynadığı maçta cezalı duruma düşen Mariano Filho ile sakatlığı bulunan Yuto Nagatomo kadroda yer almazken, Emre Akbaba ise yedeğe çekildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında bu futbolcuların yerine , Emre Taşdemir ve forma giydi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, geçen haftaki maçına göre kadroda tek değişiklikle sahada yer aldı.

Teknik direktör , cezalı olan Kristian Fardal Opseth'in yerine Galatasaray karşısında Rashad Muhammed'i ilk 11'de görevlendirdi.

SOĞUK HAVAYA RAĞMEN TRİBÜNLERİ DOLDU

Termometrelerin sıfırın altında 4 dereceyi gösterdiği Erzurum'da taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu.

Çevre illerden çok sayıda taraftar da maçı izlemek için Erzurum'a geldi.

Mavi-beyazlı taraftarlar ise tribünde koreografi hazırladı. Taraftarlar, "Karanlık günde bile gölgen olacağız" yazılı pankart açtı.

Galatasaray taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde takımlarını destekledi.

Sarı kırmızılı taraftarlar, trafik kazasında hayatını kaybeden 2 MKE Ankaragücü taraftarı için, "Başın sağ olsun Ankaragücü" yazılı pankart astı.

MÜSLÜM GÜRSES UNUTULMADI

Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu taraftarlar, ölümünün 6. yıl dönümünde sanatçı 'i andı.

Mavi-beyazlı taraftarlar statta çalınan Müslüm Gürses şarkılarına hep birlikte eşlik etti.

Futbolcular statta çalınan yöresel "Başbar" oyunuyla sahaya çıktı.

Galatasaray Kulübü Başkanı maçı kendisine ayrılan locada izledi.

  1. 03.03.2019
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