Sezon sonu 3 büyükler sil baştan! 34 isimle yollar ayrılıyor... - Fotomaç
13 Şubat 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Sezon sonu 3 büyükler sil baştan! 34 isimle yollar ayrılıyor...

Sezon sonu 3 büyükler sil baştan! 34 isimle yollar ayrılıyor...

Devre arası transfer döneminde yeniden bir yapılan içine giren ve takımdan gönderilen isimlerin yanı sıra takıma yeni takviyeler yapan 3 büyük takımdan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta asıl operasyon sezon sonu... FOTOMAC.COM.TR

12 Şubat 2019 Salı 10:49 Güncelleme: 12.02.2019 10:49
Sezon sonu 3 büyükler sil baştan! 34 isimle yollar ayrılıyor...

Bir dönem kapanıyor! İşte sezonun bitimiyle 3 büyüklerden büyük oranda ayrılacak 34 futbolcu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sezon sonu 3 büyükler sil baştan! 34 isimle yollar ayrılıyor...

GALATASARAY - Sezon sonunda göndereceği isimleri belirleyen Aslan'da birçok yıldızın da talibi var... İşte sezonun bitiminde Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan isimler:

Sezon sonu 3 büyükler sil baştan! 34 isimle yollar ayrılıyor...

NDIAYE (Sezon sonu Stoke City'e geri dönecek)

Sezon sonu 3 büyükler sil baştan! 34 isimle yollar ayrılıyor...

ONYEKURU (Sezon bitimiyle takımı Everton'a dönecek)

Sezon sonu 3 büyükler sil baştan! 34 isimle yollar ayrılıyor...

SEMİH KAYA (Sezon bitiminde takımı Sparta Prag'a dönecek)

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN