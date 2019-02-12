HaberlerGaleriSezon sonu 3 büyükler sil baştan! 34 isimle yollar ayrılıyor...
Sezon sonu 3 büyükler sil baştan! 34 isimle yollar ayrılıyor...
Devre arası transfer döneminde yeniden bir yapılan içine giren ve takımdan gönderilen isimlerin yanı sıra takıma yeni takviyeler yapan 3 büyük takımdan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta asıl operasyon sezon sonu... FOTOMAC.COM.TR
12 Şubat 2019 Salı 10:49
Güncelleme: 12.02.2019 10:49
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Bir dönem kapanıyor! İşte sezonun bitimiyle 3 büyüklerden büyük oranda ayrılacak 34 futbolcu...
GALERİ DEVAM EDİYOR
GALATASARAY - Sezon sonunda göndereceği isimleri belirleyen Aslan'da birçok yıldızın da talibi var... İşte sezonun bitiminde Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan isimler:
NDIAYE (Sezon sonu Stoke City'e geri dönecek)
ONYEKURU (Sezon bitimiyle takımı Everton'a dönecek)
SEMİH KAYA (Sezon bitiminde takımı Sparta Prag'a dönecek)