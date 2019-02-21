UltrAslan Bafra Taraftar Grubu kütüphane yeniledi
UltrAslan Bafra Taraftar Grubu, TOKİ Şehit Mehmet Boşnak İlk ve Ortaokulundaki Şehit Musa Bayrak Kütüphanesini yeniledi.
UltrAslan Bafra Taraftar Grubunun yenilediği Şehit Musa Bayrak Kütüphanesinin açılışı yapıldı. UltrAslan Bafra Temsilcisi Oğuzhan Ay, Galatasaray taraftar grubu olarak bugüne kadar Türkiye'de 66 kütüphanenin açılışını yaptıklarını söyledi. Sürekli sosyal proje çalışması içerisinde olduklarını ifade eden Ay, kütüphane açmakla yetinmediklerini ve köy okullarına oyuncak, kırtasiye malzemeleri ve giysi yardımlarında da bulunduklarını kaydetti.
Açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Erbaş, şehidin ailesi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
- 21.2.2019 17:57
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Kağıtsporlu karateci 2024 Olimpiyatlarına hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
suskun Allah yar ve yardımcın olsun
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Trabzonspor İzmir'e 4 eksikle gitti.
Toplam 1
Yorum
anılerhan neden altyapıdakı diğerlerini yolladılar yetersizlermi acaba
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Samet Aybaba Başakşehir maçında revizyona gidiyor
Toplam 3
Yorum
maho Samet aybabadan hoca olmaz
UltrAslan Bafra Taraftar Grubu kütüphane yeniledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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