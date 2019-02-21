Gregoire Defrel'den Galatasaray itirafı - Fotomaç
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Gregoire Defrel'den Galatasaray itirafı
Sampdoria'nın golcü ismi Gregoire Defrel, İtalya'da verdiği röportajda Galatasaray'la ilgili itirafta bulundu.
21 Şubat 2019 Perşembe 16:43
Güncelleme: 21.02.2019 16:43
Bafetimbi Gomis'in ayrılması sonrası ligin ilk devresinde ciddi anlamda golcü problemi yaşayan sarı kırmızılı ekip Pato, Tetteh ve Alan'la transfer görüşmesi gerçekleştirmiş ancak sonuç alamamıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu isimlerin ardından yeni hedef belirleyen Cimbom listesinin ilk sırasına Sampdoria'da kiralık olarak forma giyen Gregoire Defrel'i almıştı.
Ocak ayında sarı kırmızılı ekibin Defrel için temaslarda bulunduğu iddiaları İtalya ve Fransa basınında gündeme getirilmişti.
27 yaşındaki golcü oyuncu, İtalya basınına verdiği röportajda Galatasaray'la ilgili itirafta bulundu.
Fransız oyuncu, sarı kırmızılı ekipten teklif aldığını doğruladı.