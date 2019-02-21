Gregoire Defrel'den Galatasaray itirafı - Fotomaç
21 Şubat 2019, Perşembe
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Gregoire Defrel'den Galatasaray itirafı

Sampdoria'nın golcü ismi Gregoire Defrel, İtalya'da verdiği röportajda Galatasaray'la ilgili itirafta bulundu.
21 Şubat 2019 Perşembe 16:43 Güncelleme: 21.02.2019 16:43
Gregoire Defrel'den Galatasaray itirafı

Bafetimbi Gomis'in ayrılması sonrası ligin ilk devresinde ciddi anlamda golcü problemi yaşayan sarı kırmızılı ekip Pato, Tetteh ve Alan'la transfer görüşmesi gerçekleştirmiş ancak sonuç alamamıştı.

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Gregoire Defrel'den Galatasaray itirafı

Bu isimlerin ardından yeni hedef belirleyen Cimbom listesinin ilk sırasına Sampdoria'da kiralık olarak forma giyen Gregoire Defrel'i almıştı.

Gregoire Defrel'den Galatasaray itirafı

Ocak ayında sarı kırmızılı ekibin Defrel için temaslarda bulunduğu iddiaları İtalya ve Fransa basınında gündeme getirilmişti.

Gregoire Defrel'den Galatasaray itirafı

27 yaşındaki golcü oyuncu, İtalya basınına verdiği röportajda Galatasaray'la ilgili itirafta bulundu.

Gregoire Defrel'den Galatasaray itirafı

Fransız oyuncu, sarı kırmızılı ekipten teklif aldığını doğruladı.

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