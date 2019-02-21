Sergen Yalçın bombayı patlattı! Galatasaray...

Sergen Yalçın yönetimindeki Spor Toto Süper Lig'in flaş ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor transferde bombayı patlattı.
21 Şubat 2019 Perşembe 14:12
Güncelleme: 21.02.2019 14:36
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Aldığı başarılı sonuçlarla dikkatleri üzerinde toplayan Aytemiz Alanyaspor, başarılı yıldız futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalarken toplam 3 isimle anlaşma sağladı. İşte detaylar...
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Spor Toto Süper Lig'de 28 puanla 10'uncu basamakta bulunan Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile başarılı bir grafik çizmeye devam ediyor.
Yalçın, Aytemiz Alanyaspor'da göreve başladıktan sonra takımın başında 10 lig maçına çıktı. 10 maçta 4 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Sergen Yalçın'ın ekibi, 2 maçtan puansız ayrıldı. Turuncu yeşilliler bu 10 karşılaşmada rakip filelere 15 gol gönderirken, kalesinde ise 7 gol gördü.
Teknik direktör Sergen Yalçın'la iyi bir ivme yakalayan Akdeniz ekibi, transferde de hızlı çıktı... Alanyaspor, Adı birçok ekiple anılan isme resmi imzayı attırdı.
YÖNETİME RAPOR... Beşiktaş'taki Şenol Güneş döneminin sezon sonu sona erecek olmasının ardından adı siyah beyazlılarla geçen başarılı çalıştırıcı Sergen Yalçın yönetimden bir istekte bulundu.