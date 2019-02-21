Türkiye'den transfer devrimi - Fotomaç
21 Şubat 2019, Perşembe
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Türkiye'den transfer devrimi

FIFA, 2018 yılında dair Global Transfer Raporu'nu açıkladı. Raporda Türkiye'nin uluslararası transferlerine dair detaylar da verildi. Buna göre Türkiye kulüpleri geçtiğimiz sene transferde adeta bir devrim yaptı.
21 Şubat 2019 Perşembe 12:27
Türkiye'den transfer devrimi

FIFA, 2018 yılını kapsayan Gobal Transfer Raporu'nu açıkladı. Bu raporda Türkiye'nin uluslararası transferlerine dair detaylar
da verildi. Transferlerin rakamlarını detaylı olarak açıklayan raporda veriler, bir önceki seneyle karşılaştırmalı olarak
verildi. Türkiye 2018 yılı transfer döneminde adeta bir devrim yaşadı. Tam 10 oyuncudan 75.75 milyon euro gelir elde edildi.
İşte en pahalı transferler...

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Türkiye'den transfer devrimi

CENK TOSUN 22.5 milyon euro

Türkiye'den transfer devrimi

JOSEF DE SOUZA 12 milyon euro

Türkiye'den transfer devrimi

GİULİANO 10.5 milyon euro

Türkiye'den transfer devrimi

GOMİS 6 milyon euro

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