FIFA, 2018 yılını kapsayan Gobal Transfer Raporu'nu açıkladı. Bu raporda Türkiye'nin uluslararası transferlerine dair detaylar

da verildi. Transferlerin rakamlarını detaylı olarak açıklayan raporda veriler, bir önceki seneyle karşılaştırmalı olarak

verildi. Türkiye 2018 yılı transfer döneminde adeta bir devrim yaşadı. Tam 10 oyuncudan 75.75 milyon euro gelir elde edildi.

İşte en pahalı transferler...