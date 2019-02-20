Liverpool Muhammed Şengezer'in peşinde! - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Liverpool Muhammed Şengezer'in peşinde!
Spor Toto Süper Lig'de 24 puan ile 14. sırada bulunan Bursaspor'un genç kalecisi Muhammed Şengezer'e İngiltere'nin dev kulüplerinden Liverpool, talip oldu.
20 Şubat 2019 Çarşamba 21:20
Güncelleme: 20.02.2019 21:23
Son dakika haberine göre Bursaspor'un genç file bekçisi Muhammed Şengezer'in transferi hakkında flaş gelişme yaşandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Muhammed Şengezer'in Liverpool'a transfer olması bekleniyor.
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba önceki gün "Muhammed Şengezer, Avrupa'nın en iyi kalecilerinden birisi olacak. İngiltere'ye gideceğini düşünüyorum. Zaten takip ediliyor" demişti.
Yaşanan gelişmelerin ardından Muhammed'i takip eden İngiliz devi belli oldu! Resmi açıklama geldi...
Radyospor'a konuşan Muhammed Şengezer'in Menajeri Yiğit Oruç, şöyle konuştu: