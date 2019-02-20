Liverpool Muhammed Şengezer'in peşinde! - Fotomaç
20 Şubat 2019, Çarşamba
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Liverpool Muhammed Şengezer'in peşinde!

Spor Toto Süper Lig'de 24 puan ile 14. sırada bulunan Bursaspor'un genç kalecisi Muhammed Şengezer'e İngiltere'nin dev kulüplerinden Liverpool, talip oldu.

20 Şubat 2019 Çarşamba 21:20 Güncelleme: 20.02.2019 21:23
Liverpool Muhammed Şengezer'in peşinde!

Son dakika haberine göre Bursaspor'un genç file bekçisi Muhammed Şengezer'in transferi hakkında flaş gelişme yaşandı.

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Liverpool Muhammed Şengezer'in peşinde!

Muhammed Şengezer'in Liverpool'a transfer olması bekleniyor.

Liverpool Muhammed Şengezer'in peşinde!

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba önceki gün "Muhammed Şengezer, Avrupa'nın en iyi kalecilerinden birisi olacak. İngiltere'ye gideceğini düşünüyorum. Zaten takip ediliyor" demişti.

Liverpool Muhammed Şengezer'in peşinde!

Yaşanan gelişmelerin ardından Muhammed'i takip eden İngiliz devi belli oldu! Resmi açıklama geldi...

Liverpool Muhammed Şengezer'in peşinde!

Radyospor'a konuşan Muhammed Şengezer'in Menajeri Yiğit Oruç, şöyle konuştu:

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