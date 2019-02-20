Süper Lig'de haftanın 11'i! - Fotomaç
20 Şubat 2019, Çarşamba
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Süper Lig'de haftanın 11'i!

Spor Toto Süper Lig'de 22. haftaya damga vuran 11 isim şöyle;

20 Şubat 2019 Çarşamba 07:43
Süper Lig'de haftanın 11'i!

ERTAÇ ÖZBİR | (Y.MALATYA) Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'a kaybetti ama Ertaç müthiş toplar kurtardı. 3'ü karşı karşıya 5 net fırsata izin vermedi. Gollerde onun hatası yoktu.

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Süper Lig'de haftanın 11'i!

FYODOR KUDRYASHOV | (BAŞAKŞEHİR) Liderin yeni transferi ilk maçta golünü attı. Tecrübeli sol bek ileri çıktığı bir pozisyonda ağları sarstı, 3 puanı kazandırdı.

Süper Lig'de haftanın 11'i!

CANER ERKİN | (BEŞİKTAŞ) Kartal'ın Yeni Malatya'yı devirdiği maçta ortalarıyla can yaktı. Savunma ile kaleci arasına 'pis' kesiyor.

Süper Lig'de haftanın 11'i!

MELNJAK | (Ç.RİZE) Karadeniz ekibi deplasmanda Bursa'yı devirirken Melnjak kusursuz oynadı.

Süper Lig'de haftanın 11'i!

CHERY | (KAYSERİ) Sarı-kırmızılı ekibin galibiyetine damga vurdu. 1 gol, 1 asistle şov yaptı. Harika oynadı.

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