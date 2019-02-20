Süper Lig'de haftanın 11'i! - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Süper Lig'de haftanın 11'i!
Spor Toto Süper Lig'de 22. haftaya damga vuran 11 isim şöyle;
20 Şubat 2019 Çarşamba 07:43
ERTAÇ ÖZBİR | (Y.MALATYA) Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'a kaybetti ama Ertaç müthiş toplar kurtardı. 3'ü karşı karşıya 5 net fırsata izin vermedi. Gollerde onun hatası yoktu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
FYODOR KUDRYASHOV | (BAŞAKŞEHİR) Liderin yeni transferi ilk maçta golünü attı. Tecrübeli sol bek ileri çıktığı bir pozisyonda ağları sarstı, 3 puanı kazandırdı.
CANER ERKİN | (BEŞİKTAŞ) Kartal'ın Yeni Malatya'yı devirdiği maçta ortalarıyla can yaktı. Savunma ile kaleci arasına 'pis' kesiyor.
MELNJAK | (Ç.RİZE) Karadeniz ekibi deplasmanda Bursa'yı devirirken Melnjak kusursuz oynadı.
CHERY | (KAYSERİ) Sarı-kırmızılı ekibin galibiyetine damga vurdu. 1 gol, 1 asistle şov yaptı. Harika oynadı.