Yeni Malatyaspor'da 2. sakatlık şoku!

Sezonun ilk yarısını çok iyi geçiren ancak ikinci yarı düşüşe geçen Evkur Yeni Malatyaspor'da Kamara'dan sonra ikinci bir sakatlık şoku geldi.

19 Şubat 2019 Salı 17:50 Güncelleme: 19.02.2019 18:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





