Yeni Malatyaspor'da 2. sakatlık şoku! - Fotomaç
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Yeni Malatyaspor'da 2. sakatlık şoku!
Sezonun ilk yarısını çok iyi geçiren ancak ikinci yarı düşüşe geçen Evkur Yeni Malatyaspor'da Kamara'dan sonra ikinci bir sakatlık şoku geldi.
19 Şubat 2019 Salı 17:50
Güncelleme: 19.02.2019 18:03
Sezonun ilk yarısına fırtına gibi başlayan Evkur Yeni Malatyaspor, Aboubakar Kamara'dan sonra ikinci bir sakatlık şokuyla sarsıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tarihinin en iyi sezon başlangıcını yaparak adeta parmak ısırtan Anadolu ekibine adeta nazar değdi.
Santrafor bölgesinde Boutaib'i sattıktan sonra Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın golcüsü Aboubakar Kamara'yı renklerine katan
Malatya'da bu oyuncunun sakatlanmasıyla sarsılmıştı.
İkinci bir şokta takımdaki bir diğer santrafor Ömer Şişmanoğlu'ndan geldi. Tecrübeli forvet oyuncusu arka adelesinden sakatlandı.
İlk yapılan kontroller sonrası sakatlığı ciddi olarak görülen Ömer Şişmanoğlu'nun bu haftaki Çaykur Rize maçına yetişmesine
ihtimal verilmiyor.