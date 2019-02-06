Milan'dan Fatih Terim'e başsağlığı mesajı
06 Şubat 2019, Çarşamba
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Milan'dan 'e başsağlığı mesajı

Milan'dan Fatih Terim'e başsağlığı mesajı

Serie A ekiplerinden AC Milan, babası 'in vefatı üzerine eski teknik direktörü için başsağlığı mesajı yayınladı.

İtalyan ekiplerinden Milan, Galatasaray Teknik Direktörü 'in acısını paylaştı. İtalyan ekibi, dün babası 'i kaybeden Fatih Terim için Twitter hesabından, "Milan ailesi olarak Fatih Terim'in babasını kaybettiğini haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Eski teknik direktörümüz Terim'e ve ailesine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, 1 Temmuz 2001 yılında Milan'ın başına geçmiş ve bir dönem teknik direktörlük görevi yapmıştı.

  1. 6.2.2019 20:16
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