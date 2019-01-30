Ze Luis'te fiyat yükseldi
30 Ocak 2019, Çarşamba
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'te fiyat yükseldi

Ze Luis'te fiyat yükseldi

’yi isteyen , diğer adaylarla da görüşmelerini sürdürüyor.

üzerinde yoğunlaşan , transferde sorun çıkma ihtimaline karşılık diğer adaylarla da görüşmeye devam ediyor. Bunlardan birisi de 'dan ... Galatasaray, golcü için Spartak Moskova'ya yaptığı teklifi 10 milyon euro'ya çıkardı. Rusların da 15 milyon euro'dan kapıyı açtığı oyuncu için talebini 13'e düşürdüğü ve iki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi.


LUYINDAMA HAREKATI

Galatasaray Japonya'dan sürpriz bir teklif gelen Maicon'un alternatifini de Belçika'dan buldu. Sarı-kırmızılılar, 5 milyon euro teklif alan Brezilyalı stoperin boşluğunu Anderlecht'in 25 yaşındaki 1.91'lik kulesi Christian Luyindama ile doldurmak için harekete geçti. Kongolu, 30 maçta 3 gol attı.

  1. 30.1.2019
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