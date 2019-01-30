Ze Luis'te fiyat yükseldi
Diagne’yi isteyen Galatasaray, diğer adaylarla da görüşmelerini sürdürüyor.
Diagne üzerinde yoğunlaşan Galatasaray, transferde sorun çıkma ihtimaline karşılık diğer adaylarla da görüşmeye devam ediyor. Bunlardan birisi de Spartak Moskova'dan Ze Luis... Galatasaray, golcü için Spartak Moskova'ya yaptığı teklifi 10 milyon euro'ya çıkardı. Rusların da 15 milyon euro'dan kapıyı açtığı oyuncu için talebini 13'e düşürdüğü ve iki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
LUYINDAMA HAREKATI
Galatasaray Japonya'dan sürpriz bir teklif gelen Maicon'un alternatifini de Belçika'dan buldu. Sarı-kırmızılılar, 5 milyon euro teklif alan Brezilyalı stoperin boşluğunu Anderlecht'in 25 yaşındaki 1.91'lik kulesi Christian Luyindama ile doldurmak için harekete geçti. Kongolu, 30 maçta 3 gol attı.
- 30.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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