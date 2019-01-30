Galatasaray'da Trezeguet transferi yattı
Galatasaray, Diagne'nin yanında Mısırlı yıldızı da istedi Kasımpaşa vermedi.
Mbaye Diagne için Kasımpaşa ile masaya oturan Galatasaray, Fatih Terim'in çok beğendiğini Trezeguet için de girişimde bulundu. Sarı-kırmızılılar, kulüp sahibi Turgay Ciner'den iki oyuncuyu bir arada almak istedi. Ciner, "Al İttihad, Trezeguet için 11 milyon euroluk resmi teklif yaptı ancak kabul etmedik" diyerek sarı kırmızılılardan 12 milyon euro talep etti. Galatasaray yönetimi, bunun üzerine Diagne transferine yoğunlaşıp Trezeguet'den vazgeçti.
- 30.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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