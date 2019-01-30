Galatasaray'da Trezeguet transferi yattı
30 Ocak 2019, Çarşamba
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'da Trezeguet transferi yattı

Galatasaray'da Trezeguet transferi yattı

, Diagne'nin yanında Mısırlı yıldızı da istedi vermedi.

Mbaye Diagne için ile masaya oturan , Fatih Terim'in çok beğendiğini Trezeguet için de girişimde bulundu. Sarı-kırmızılılar, kulüp sahibi Turgay Ciner'den iki oyuncuyu bir arada almak istedi. Ciner, "Al İttihad, Trezeguet için 11 milyon euroluk resmi teklif yaptı ancak kabul etmedik" diyerek sarı kırmızılılardan 12 milyon euro talep etti. Galatasaray yönetimi, bunun üzerine Diagne transferine yoğunlaşıp Trezeguet'den vazgeçti.

  1. 30.1.2019
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