Diego Costa'yı Telles getirecek
Devre arası transfer döneminin kapanmasına günler kala sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Alvaro Morata'yı kiralayan Atletico Madrid, Diego Costa'yı elden çıkarmanın planlarını yapıyor. Alex Telles üzerinden işi bitirmenin planlarını yapıyor. Telles için Porto'ya 40 milyon euro teklif etti. Bu rakamın 4 milyon euro'su da satış hakkı sayesinde Galatasaray'ın olacak. İşte bu süreçte Galatasaray'a o rakamı vermeyecek ve Costa'nın kiralama bedeli olarak tutacak. Anlaşma sağlanırsa İspanyol golcü de 1.5 sezon için tüm alacakları Galatasaray tarafından ödenecek şekilde sarı-kırmızılı formayı giyecek.
NAGATOMO'NUN RAKİBİ KATAR
Japonya ile Asya Kupası'nda finale yükselen Yuto Nagatomo'nun rakibi Katar oldu. Birleşik Arap Emirliklerini 4-0 yenen Katar, tarihinde ilk kez finale yükseldi. 1992, 2000, 2004 ve 2011'de Asya Şampiyonu olan Japonya ile Katar'ın final mücadelesi 1 Şubat'ta Abu Dabi'de.
FULHAM'I GERİ ÇEVİRDİ
Fulham, Serdar Aziz için devreye girdi. İngilizlerin, kadro dışı olması nedeniyle direk Serdar'ın menajeri ile temasa geçtiği öğrenildi. Fulham'ın 2.4 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi. Ancak küme düşme tehlikesi nedeniyle Serdar'ın Fulham'ı geri çevirdiği belirtildi.
- 30.1.2019
-
Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Diego Costa'yı Telles getirecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.