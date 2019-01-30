Diego Costa'yı Telles getirecek

Alvaro Morata'yı kiralayan Atletico Madrid, Diego Costa'yı elden çıkarmanın planlarını yapıyor. Alex Telles üzerinden işi bitirmenin planlarını yapıyor. Telles için Porto'ya 40 milyon euro teklif etti. Bu rakamın 4 milyon euro'su da satış hakkı sayesinde Galatasaray'ın olacak. İşte bu süreçte Galatasaray'a o rakamı vermeyecek ve Costa'nın kiralama bedeli olarak tutacak. Anlaşma sağlanırsa İspanyol golcü de 1.5 sezon için tüm alacakları Galatasaray tarafından ödenecek şekilde sarı-kırmızılı formayı giyecek.



NAGATOMO'NUN RAKİBİ KATAR



Japonya ile Asya Kupası'nda finale yükselen Yuto Nagatomo'nun rakibi Katar oldu. Birleşik Arap Emirliklerini 4-0 yenen Katar, tarihinde ilk kez finale yükseldi. 1992, 2000, 2004 ve 2011'de Asya Şampiyonu olan Japonya ile Katar'ın final mücadelesi 1 Şubat'ta Abu Dabi'de.



FULHAM'I GERİ ÇEVİRDİ



Fulham, Serdar Aziz için devreye girdi. İngilizlerin, kadro dışı olması nedeniyle direk Serdar'ın menajeri ile temasa geçtiği öğrenildi. Fulham'ın 2.4 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi. Ancak küme düşme tehlikesi nedeniyle Serdar'ın Fulham'ı geri çevirdiği belirtildi.