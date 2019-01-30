Galatasaray'da Gomis'in alternatifi Mitroglou
30 Ocak 2019, Çarşamba
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'da 'in alternatifi Mitroglou

Galatasaray'da Gomis'in alternatifi Mitroglou

da gibi ’in yerine Yunan golcüyü düşünüyor

'in boşluğunu doldurmaya çalışan sarı-kırmızılı takımda son golcü adayı Kostas Mitroglou. Yönetim, 'da Gomis'in yerine gelen Yunan forvet için teklif yaptı. Hem Fransız, hem de Yunan basını, 30 yaşındaki golcü için 'ın 1.5 yıllık kiralama teklifi yaptığını yazarken, Mitroglou'ya da yıllık 3.5 milyon euro artı 500 bin euro bonus ödeme garantisi verdiğini belirtti. 'nın da talip olduğu Kostas, forma giydiği her maç için de 10 bin euro alacak.


DI SANTO

'nin Arjantinli 29 yaşındaki forveti Franco Di Santo da gündemde.

  1. 30.1.2019
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