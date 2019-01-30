Galatasaray'da Gomis'in alternatifi Mitroglou
Galatasaray da Marsilya gibi Gomis’in yerine Yunan golcüyü düşünüyor
Gomis'in boşluğunu doldurmaya çalışan sarı-kırmızılı takımda son golcü adayı Kostas Mitroglou. Yönetim, Marsilya'da Gomis'in yerine gelen Yunan forvet için teklif yaptı. Hem Fransız, hem de Yunan basını, 30 yaşındaki golcü için Galatasaray'ın 1.5 yıllık kiralama teklifi yaptığını yazarken, Mitroglou'ya da yıllık 3.5 milyon euro artı 500 bin euro bonus ödeme garantisi verdiğini belirtti. Benfica'nın da talip olduğu Kostas, forma giydiği her maç için de 10 bin euro alacak.
DI SANTO
Schalke'nin Arjantinli 29 yaşındaki forveti Franco Di Santo da gündemde.
- 30.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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