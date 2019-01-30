Serdar Aziz ile yollar ayrıldı! – Fotomaç – 30 Ocak 2019
30 Ocak 2019, Çarşamba
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ile yollar ayrıldı!

Serdar Aziz ile yollar ayrıldı!

'da 'in sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

, 'in sözleşmesini alacaklarına karşılık ve Serdar'ın cebinden yapacağı bir miktar ödeme karşılığında karşılıklı olarak feshetti. Serdar, Fenerbahçe dışında gelen teklifleri değerlendirmeyecek. Serdar Aziz'in Galatasaray'dan 1.8 milyon Euro alacağı bulunuyordu.
  1. 30.1.2019 20:46
  2. Güncelleme: 30.1.2019 20:52
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