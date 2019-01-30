Filede konuk Belçika’dan Lindemans
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Cup 4’lü Finaller Turu ilk karşılaşmasında Belçika’nın Lindemans AALST takımını konuk ediyor.
Maç bugün saat 19.00'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak. Sarıkırmızılılar, turu geçerse yarı finalde Sastamala- Kemerovo eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
SULTANLAR LİGİ DERBİSİ: GALATASARAY- FENERBAHÇE
Sultanlar Ligi 16. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Opet'i konuk ediyor. Dev derbi saat 13.30'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak. Aslan geçen hafta VakıfBank'a, Kanarya Eczacıbaşı 3-0 yenildi. Cimbom 30.34 puanla 4. sırada, F.Bahçe 33.32 puanla 3. basamakta yer alıyor.
- 30.1.2019
-
Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Filede konuk Belçika’dan Lindemans haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.