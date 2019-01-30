Filede konuk Belçika’dan Lindemans
30 Ocak 2019, Çarşamba
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Filede konuk ’dan Lindemans

Filede konuk Belçika’dan Lindemans

Erkek Voleybol Takımı, CEV Cup 4’lü Finaller Turu ilk karşılaşmasında ’nın Lindemans AALST takımını konuk ediyor.

Maç bugün saat 19.00'da 'nda oynanacak. Sarıkırmızılılar, turu geçerse yarı finalde Sastamala- Kemerovo eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

SULTANLAR LİGİ DERBİSİ: GALATASARAY- FENERBAHÇE

Sultanlar Ligi 16. haftasında HDI Sigorta, Opet'i konuk ediyor. Dev derbi saat 13.30'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak. Aslan geçen hafta VakıfBank'a, Kanarya Eczacıbaşı 3-0 yenildi. Cimbom 30.34 puanla 4. sırada, F.Bahçe 33.32 puanla 3. basamakta yer alıyor.

  1. 30.1.2019
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