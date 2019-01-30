Galatasaray'ın yeni canavarı Diagne

Galatasaray'ın uzun süredir devam eden forvet arayışlarında artık sona gelindi. Cimbom'da Mbaye Diagne sürprizi yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildiren Senegalli yıldız, sarı-kırmızılılar ile el sıkıştı. Galatasaray forması giymeyi çok istediğini ifade eden 27 yaşındaki futbolcu, yönetimin direncini de kırmayı başardı. Bunun üzerine Kasımpaşa da Udinese'den Stipe Perica'yı renklerine bağladı. İşte bu noktada da Galatasaray devreye girdi.





YARISINI PEŞİN İSTEDİ



Oyuncu için kıran kırana pazarlık yapılırken Galatasaray 9 milyon euro ve Eren'i verebileceklerini bildirdi. Diagne için ilk etapta 15 milyon euro talep eden Kasımpaşa cephesi, oyuncunun ısrarlı talebi sonrasında 13 milyon euro'ya kadar düştü. Yarısını da peşin istedi. Ayrıca Eren'in maaşının yarısını da (1.1 milyon euro) karşılanmasını talep etti. Kulüp sahibi Turgay Ciner ile yapılan görüşmeler bugün de devam edecek. Tarafların ortak bir noktada buluşması bekleniyor.



GOMIS İLE BULUŞTU



Al Hilal'e transfer olan Gomis dün İstanbul'daydı. Taraftarlarla buluşan Fransız yıldızın, Diagne ile de İstinye'de bir araya geldikleri fotoğraflar paylaşıldı.



GALATASARAY PAYLAŞIMI YAPTI



Senegalli forvet geçtiğimiz günlerde İnstagram hesabından "Diagne, Galatasaray ile prensipte anlaştı" haberini paylaşmıştı. Ardından bir de Galatasaray formalı bir fotoğrafını koymuştu. Sonrasında ise bunları geri çekmişti.



DIAGNE ZİRVEDE



Diagne, Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de bu sezon 17 maçta 20 gol attı ve 2 asist yaptı. Yıldız oyuncu gol krallığı listesinde zirvede yer alıyor. Transfermarkt değeri ise 5.5 milyon Euro...



FUTBOLA İTALYA'DA BAŞLADI



Diagne, futbola İtalya'da başladı. 2013'te İtalya'nın dev kulüplerinden Juventus'a transfer oldu. Torino kulübü, onu sırasıyla Ajaccio, Lierse, Al Shabab ve Westerlo'ya kiraladı. 2015'te ise bonservisiyle Macaristan'ın Ujpest takımına gitti. Ardından 1.9 milyon euro'ya Çin'in Tianjin Teda'ya giden Diagne, iki yılın ardından bedelsiz olarak Kasımpaşa'ya geldi.



4 MAÇ CEZA ALDI



PFDK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada rakibine tüküren Mbaye Diagne'ye 4 maç men ve 13 bin lira para cezası kesti. 2 maç cezasını çeken yıldız oyuncu, 2 maçta daha yer alamayacak.



NAKİT OLURSA İŞLER DEĞİŞiR



Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, Diagne'nin Galatasaray'a transfer olacağı iddialarına ilişkin, "Anlaşılan bir pazarlık masaya yatırılmış. Sonuç ne çıkar bilmiyorum" dedi. Transferin gerçekleşme ihtimalini zayıf gördüğünü ama kararın Turgay Ciner'e ait olduğunu kaydeden Öksüz, "Eren takası olabilir mi" sorusunu ise, "Takas karşılığında bir oyuncu vereceğini zannetmiyorum ancak nakit para olayı gündeme gelirse o ayrı" şeklinde yanıtladı.