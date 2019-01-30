Galatasaray 4-1 Boluspor (MAÇ ÖZETİ)
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1-0'ın rövanşında sahasındaBoluspor'u 4-1'lik skorla geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.
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