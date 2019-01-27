Manuel Fernandes Aslan ile anlaştı – Fotomaç – 27 Ocak 2019
27 Ocak 2019, Pazar
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Aslan ile anlaştı

Manuel Fernandes Aslan ile anlaştı

basınının haberine göre; , Lokomotiv 'nın yıldızı ile anlaşmaya vardı.

basınının haberine göre; , Lokomotiv 'nın yıldızı ile anlaşmaya vardı. İki takımın görüşmesine devam ettiği kaydedilirken, 32 yaşındaki orta sahanın devre arasında mı, sezon sonunda mı transfer olacağı bilinmiyor. Ferdi'nin kontratı yazın bitiyor.

  1. 27.1.2019
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