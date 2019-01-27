Manuel Fernandes Aslan ile anlaştı
Rusya basınının haberine göre; Galatasaray, Lokomotiv Moskova'nın yıldızı Manuel Fernandes ile anlaşmaya vardı.
Rusya basınının haberine göre; Galatasaray, Lokomotiv Moskova'nın yıldızı Manuel Fernandes ile anlaşmaya vardı. İki takımın transfer görüşmesine devam ettiği kaydedilirken, 32 yaşındaki orta sahanın devre arasında mı, sezon sonunda mı transfer olacağı bilinmiyor. Ferdi'nin kontratı yazın bitiyor.
- 27.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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