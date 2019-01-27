Diagne çıldırttı – Fotomaç – 27 Ocak 2019
27 Ocak 2019, Pazar
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Diagne çıldırttı

Ligde attığı 20 golle zirvede yer alan 'nın yıldızı Mbaye taraftarlarını sinirlendirdi.

Ligde attığı 20 golle zirvede yer alan 'nın yıldızı Mbaye taraftarlarını sinirlendirdi. Senegalli ilk olarak "Galatasaray, Diagne ile prensipte anlaştı" haberinin görüntüsünü paylaştı. Ardından bunu silen Diagne, Galatasaray forması giydirilmiş bir başka ileti paylaştı. Bunu da silen Diagne'nin hesabının ele geçirildiği düşünüldü fakat takipçi sayısını artırmak için bunu yaptığı ortaya çıktı. Taraftarın hışmına uğrayan Diagne'nin hesabı şikayet edildi ve kapatıldı.

Diagne hakkında konuşan Kasımpaşa Başkan Vekili , "Galatasaray'ın bir teklifi yok. Yöneticileri, arkadaşımız. Zaten o kadar paraları da yok" dedi.

  1. 27.1.2019
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