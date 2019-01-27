Fatih Terim: "3 gün daha beklesinler"

Aslan'ın hocası Fatih Terim, 90 dakika sonunda az ama öz konuştu. Sözlerine Göztepe karşısında aldıkları galibiyetle başlayan tecrübeli hoca, "Zorlu bir zeminde oynadık. Havaya söyleyecek bir şey yok ama böyle bir ligde daha iyi zeminde oynamak isteriz. Çok şükür ciddi sakatlıklar olmadı. Maçı daha farklı kazanabilirdik. Daha farklı kazanabilirdik. Oyunun her alanında etkili olan bizdik. Geneline baktığımız zaman 3 puandan ve takımın oyunundan memnunum. 21. şampiyonluğu aldığımız yerde 3 puan da bizim için başka bir anlam ifade ediyor" diye konuştu. İmparator, transfer çalışmalarıyla ilgili de şunları söyledi: "Sanıyorum son günlerin en popüler gündemi bu. Herkesin müthiş bir özveriyle çalıştığına inanıyorum. İçinde bulunduğumuz durumu ben de tasvip etmiyorum ama taraftarlarımızdan 31 Ocak'a kadar sabır bekliyorum. O zaman taraftarın kızma hakkı çok daha net olur. Bu kadar beklediler, 3 gün daha beklesinler."



'BEN KARARIMI VERDİM'

Takımda kalacağını açıklayan Serdar Aziz'i kadroda düşünmediğini yineleyen Terim, "Benim Serdar konusunda bilgim yok. Serdar ve Eren'i çok seviyorum ama teknik bir karar verdim. Ancak yönetim karar almak istiyorsa tabii ki alabilir. İdari karara da saygı duyarım. Ben kararımı daha önce açıkladım" dedi.



YÖNETİME MESAJ

Fatih Terim, maç öncesi kısa bir açıklamada bulundu. Transferle ilgili bir soruyu yanıtlayan Terim, yönetime de ince bir mesaj gönderdi. İmparator, "Belhanda'yı, Emre Akbaba'yı ve Asya Kupası'nda olan Yuto'yu saymazsak kadromuz da bu. Bu yani" ifadelerini kullandı. Olaylı Fenerbahçe maçından sonra ilk kez kulübedeki yerini alan Fatih Terim, Göztepe'ye karşı 3 puan sevinci yaşadı.



YİNE GÖZ GÖZ!

Cimbom'un başına geçtiği geçtiğimiz sezon ilk sınavını Göztepe'ye karşı veren Fatih Terim, şampiyonluğu da İzmir'de ilan etmişti. İmparator, cezasının ardından ilk maçına da Göz Göz karşısında çıktı.



SELÇUK BU KEZ 11'DE

Belhanda'nın cezası nedeniyle olmadığı karşılaşmaya Selçuk İnan ilk 11'de başladı. En son ligin 15. haftasındaki Çaykur Rize karşılaşmasına 11'de çıkan tecrübeli futbolcu, Göztepe'ye mücadelesinde beklentilerin altında kaldı. Karşılaşmada bir isabetli şutu bulunan Selçuk, 6 ikili mücadele kazanırken, 7 de kaybetti.