Anadolu Efes: 92 - Galatasaray Doğa Sigorta: 82
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında Anadolu Efes, evinde karşılaştığı Galatasaray Doğa Sigorta’yı 92-82'lik skorla mağlup etti. Bu maçla birlikte Efes 12. galibiyeti elde ederken, sarı-kırmızılılar ise 7. yenilgisini aldı.
İkinci periyota Moerman ve Dunston'ın basketleriyle 5-0'lık seri ile başlayan Efes farkı 2'ye indirdi. (24-26). Efes'e Arapovic ve Auguste ile karşılık veren Galatasaray farkı 7'e yükseltti (29-36). Periyodun son dakikalarında Hayes ve Harrison ile 3'lükler bulan sarı-kırmızılılar devreye 12 sayı farkla 49-37 önde girdi.
Üçüncü periyoda iki takım hücumda etkili başladı ve ilk 5 dakika Galatasaray'ın 57-45 üstünlüğü ile geçildi. Daha sonra Dunston ve Moerman ile üst üste sayılar bulan Anadolu Efes, farkı tek hanelere indirdi (48-57). Son dakikada Micic ve Buğrahan ile serbest atış çizgisinden sayılar atan Efes, farkı azaltsa da sarı-kırmızılılar periyodu 67-60 önde tamamladı.
Son periyoda Beaubois'in hücumda üst üste bulduğu basketlerle başlayan Efes, skoru 72-71 yaptı ve maçta ilk kez öne geçti. Hücumda rüzgarı arkasına alan lacivert-beyazlılar, Moerman ve Beaubois'in basketleri ile farkı 6'ya çıkardı (79-73). Son anlarda Galatasaray'ın geri dönmesine izin vermeyen Anadolu Efes, parkeden 92-82'lik skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skoreri lacivert-beyazlılarda 25 sayı ile oynayan Moerman olurken, sarı-kırmızılılarda ise Harrison 16 sayı ile takımına katkı verdi. Bu maçla birlikte Anadolu Efes 12. galibiyeti elde ederken, Galatasaray ise 7. yenilgisini aldı.
- 27.1.2019 17:24
-
Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Anadolu Efes: 92 - Galatasaray Doğa Sigorta: 82 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.