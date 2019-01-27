Pota derbisinin kazananı Fenerbahçe

Mücadeleye hızlı başlayan Fenerbahçe Vaughn'un hücumdaki etkinliğiyle skoru 11-4 yaptı. Daha sonra Abdi, Jefferson ikilisi ile cevap veren Galatasaray skoru eşitledi (13-13). Çekişmeli geçen periyodun bitimine 9 saniye kalan İnci ile sayı bulan sarı-kırmızılılar 17-16 önde tamamladı.

İkinci periyoda Esra'nın basketi ile öne geçerek başlayan Fenerbahçe, Plum'un hücumda sırtlamasıyla farkı 5'e çıkardı (23-28). Sarı-kırmızılılar Şerife ve Grigalauskyte ile farkı azaltamaya çalışsa da sarı-lacivertliler devreye 31-28 üstün girdi.



Üçüncü periyotta Galatasaray taraftarının da desteğini arkasında alarak savunmada sarı-lacivertlileri durdurdu. Şerife ve Jefferson'un basketleri 12-1'lik seri yapan sarı-kırmızılılar 40-39 öne geçti. Son anlarda Sinem ile 3 sayı çizgisinin gerisinden sayı bulan Galatasaray periyodu 48-47 önde bitirdi.



Son periyoda Ayşe ve Vaughn'un basketleri ile 7-0'lık seri ile başlayan Fenerbahçe skor üstünlüğünü ele geçirdi (48-54). Son anlara çekişmeli geçen mücadeleden sarı-lacivertliler 68-60'lık skorla galip ayrıldı.



Karşılaşmanın en skoreri Fenerbahçe'de 27 sayı ile oynayan Kelsey Plum olurken, Galatasaray'da ise Mariah Jefferson 15 sayı ile takımına katkıda bulundu. Bu maçla birlikte Fenerbahçe 13. galibiyetini elde ederken, Galatasaray ise 7. mağlubiyetini aldı.

MAÇIN ARDINDAN

Galatasaray Başantrenörü Efe Güven, Fenerbahçe derbisibi kaybettiklerini için üzgün olduklarını söyledi.



Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 68-60 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Başantrenörü Efe Güven ile oyunculardan Sinem Ataş açıklamada bulundu. Galibiyetten ötürü Fenerbahçe'yi tebrik eden Efe Güven, "Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. Önümüzdeki Kadınlar FIBA Eurocup maçının hazırlıklarına kısa bir aranın ardından başlayacağız" diye konuştu.



Güven, maçın son bölümlerinde Fenerbahçe Kadın Basketbol A Takım Menajeri Didem Akın ile aralarında yaşanan gerginlikle ilgili soruya ise, "Söylenecek bir şey yok. Maç içinde öyle gerginlikler oluyor" diye cevap verdi.



Sinem Ataş ise kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkür etti.

VALERIE GARNIER: "GURUR DUYUYORUM"

Fenerbahçe Başantrenörü Valerie Garnier, Galatasaray derbisinden sonra yaptığı açıklamada, oyuncularıyla gösterdikleri reaksiyondan dolayı için gurur duyduğunu söyledi.



Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. Haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 68-60 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Başantrenörü Valerie Garnier ile oyunculardan Ayşe Cora açıklamada bulundu. Oyuncularıyla gösterdikleri reaksiyondan dolayı için gurur duyduğunu söyleyen Valeria Garnier, "Zor bir maç bekliyorduk, öyle de geçti. Galatasaray deplasmanında bu zorluğu bekliyorduk. Bu maçları kazanmanız için iyi savunma yapmanız ve ribaundlarda iyi olmanız gerekir. Biz bu iki konuda da iyiydik" şeklinde konuştu.



Ayşe Cora ise derbi maçlarının kendileri için ayrı bir önem taşıdığını, galibiyetin üstüne koyarak devam edeceklerini belirtti.



Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Erhan Gürsel xx, Göksun Öz xx, Kerem Yılmaz xx

Galatasaray: Şerife xx 8, İrem Naz x, Sinem x 3, Işıl Alben x 1, Farhiya Abdi xx 10, İnci xx 4, Monika Grigalauskyte xx 9, Victoria Macaulay xx 10, Mariah Jefferson xxx 15

Başantrenör: Efe Güven

Fenerbahçe: Ayşe Cora xx 9, Birsel x, Vaughn xxx 19, Kelsey Plum xxx 27, Verameyenka x, Tuğçe Canıtez xx 5, Tilbe x, Özge x 3, Zandalasini xx 5, Esra x 2

Başantrenör: Valerie Garnier

1. Periyot: 17-16 (Galatasaray lehine)

Devre: 28-31 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 48-47 (Galatasaray lehine)

5 Faulle çıkan: Abdi (Galatasaray)