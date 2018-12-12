Hakem şaşırttı – Fotomaç – 12 Aralık 2018
12 Aralık 2018, Çarşamba
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Hakem şaşırttı

Hakem şaşırttı

Aslan'ın Porto'yu ağırladığı Devler Ligi maçında hakem çaldığı düdüklerle şaşırttı.

Aslan'ın Porto'yu ağırladığı Devler Ligi maçında hakem çaldığı düdüklerle şaşırttı. Belaruslu hakemin çaldığı 3 penaltı vuruşu da inandırıcı bulunmadı. Maç içinde verdiği kararlar da genellikle anlaşılmadı.

  1. 12.12.2018
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