Galatasaray'ın penaltı kabusu – Fotomaç – 12 Aralık 2018
12 Aralık 2018, Çarşamba
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'ın penaltı kabusu

Galatasaray'ın penaltı kabusu

bu sezon, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve 'de aleyhine en fazla penaltı çalınan takım.

bu sezon, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve 'de aleyhine en fazla penaltı çalınan takım. Sarı-kırmızılı takımın kalesine tam 8 penaltı vuruşu yapıldı. Bunlardan 7'si gol oldu. Aslan kötü rekoru ile paylaştı.

  1. 12.12.2018
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