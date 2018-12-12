Galatasaray bu sezon, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de aleyhine en fazla penaltı çalınan takım. Sarı-kırmızılı takımın kalesine tam 8 penaltı vuruşu yapıldı. Bunlardan 7'si gol oldu. Aslan kötü rekoru PSG ile paylaştı.