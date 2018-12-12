Galatasaray'ın penaltı kabusu
Galatasaray bu sezon, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de aleyhine en fazla penaltı çalınan takım.
Galatasaray bu sezon, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de aleyhine en fazla penaltı çalınan takım. Sarı-kırmızılı takımın kalesine tam 8 penaltı vuruşu yapıldı. Bunlardan 7'si gol oldu. Aslan kötü rekoru PSG ile paylaştı.
- 12.12.2018
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Podolski'den Galatasaray taraftarına mesaj
Toplam 1
Yorum
yavuz m. bende seni seviyorum yavrum
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2. Ersun Yanal dönemi
Toplam 3
Yorum
optikciii Fernandao dahil aynı takım ve Aykut hoca ile devam edileydi şuan en fazla 2. sıradaydık.
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Ömer Sağıroğlu: “Trabzonspor’da duygular değişti”
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi bir iki transferle bu takım iş yapar liderliği zorlar ? Gerisi alt yapı çözer ?
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