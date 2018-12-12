Galatasaray taraftarı Porto forması giyen eski oyuncuları Alex Telles'e büyük ilgi gösterdi. Brezilyalı futbolcu karşılaşma öncesi tribünlere çağırıldı. Telles bu sevgiye alkışlarla karşılık verdi. Başarılı isim, G.Saray maçlarını kaçırmıyor, sosyal medya hesaplarından sürekli destek mesajı yolluyor.



MUHTEŞEM ASİST YAPTI

Alex Telles dünkü karşılaşmada ilk golün asistini yaptı. Brezilyalı futbolcu, Ndiaye'nin gereksiz faulünde topun başına geçti. Harika ortasıyla Felipe'yi topla buluşturdu. Felipe de rahat pozisyonda kafayı vurup Fernando Muslera'yı avladı.