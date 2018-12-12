Galatasaray taraftarı Porto forması giyen eski oyuncuları Alex Telles'e büyük ilgi gösterdi.
Galatasaray taraftarı Porto forması giyen eski oyuncuları Alex Telles'e büyük ilgi gösterdi. Brezilyalı futbolcu karşılaşma öncesi tribünlere çağırıldı. Telles bu sevgiye alkışlarla karşılık verdi. Başarılı isim, G.Saray maçlarını kaçırmıyor, sosyal medya hesaplarından sürekli destek mesajı yolluyor.
MUHTEŞEM ASİST YAPTI
Alex Telles dünkü karşılaşmada ilk golün asistini yaptı. Brezilyalı futbolcu, Ndiaye'nin gereksiz faulünde topun başına geçti. Harika ortasıyla Felipe'yi topla buluşturdu. Felipe de rahat pozisyonda kafayı vurup Fernando Muslera'yı avladı.
- 12.12.2018
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Podolski'den Galatasaray taraftarına mesaj
Toplam 1
Yorum
yavuz m. bende seni seviyorum yavrum
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2. Ersun Yanal dönemi
Toplam 3
Yorum
optikciii Fernandao dahil aynı takım ve Aykut hoca ile devam edileydi şuan en fazla 2. sıradaydık.
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Ömer Sağıroğlu: “Trabzonspor’da duygular değişti”
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi bir iki transferle bu takım iş yapar liderliği zorlar ? Gerisi alt yapı çözer ?
Alex Telles’e büyük ilgi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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