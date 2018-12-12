Alex Telles’e büyük ilgi – Fotomaç – 12 Aralık 2018
12 Aralık 2018, Çarşamba
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Alex Telles’e büyük ilgi

taraftarı Porto forması giyen eski oyuncuları 'e gösterdi.

taraftarı Porto forması giyen eski oyuncuları 'e gösterdi. Brezilyalı futbolcu karşılaşma öncesi tribünlere çağırıldı. Telles bu sevgiye alkışlarla karşılık verdi. Başarılı isim, G.Saray maçlarını kaçırmıyor, sosyal medya hesaplarından sürekli destek mesajı yolluyor.

MUHTEŞEM ASİST YAPTI
Alex Telles dünkü karşılaşmada ilk golün asistini yaptı. Brezilyalı futbolcu, Ndiaye'nin gereksiz faulünde topun başına geçti. Harika ortasıyla Felipe'yi topla buluşturdu. Felipe de rahat pozisyonda kafayı vurup 'yı avladı.

  1. 12.12.2018
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