Garry uçuşa geçti! – Fotomaç – 12 Aralık 2018
12 Aralık 2018, Çarşamba
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Garry uçuşa geçti!

Garry uçuşa geçti!

Aslan’ın yıldızı, geçtiğimiz yılı mumla aratıyordu. maçında geri dönüş sinyalleri verdi. Eşsiz sürati ve yıpratıcı deparlarıyla rakip kanatları felç etti

Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşırken de ligde 9 gol, 10 asistle oynamıştı. Sezon başında sözleşmesinde iyileştirme alan 28 yaşındaki oyuncu iyi bir başlangıç yapamamıştı. maçında aldığı ceza sebebiyle de bir türlü ritim bulamamıştı. Ancak dünkü karşılaşmasıyla birlikte geçtiğimiz sezondan izler sergilemeye başladı. Portekiz ekibi karşısında müthiş bir sergileyen oyuncu, maçın yıldızlarından oldu.

KİMSE TUTAMADI
önce 'nın savunduğu sağ kanadı ardından da eski Aslan 'in görev yaptığı sol kanadı deparlarıyla felç etti. Portolu oyuncular onu ancak faulle durdurabildi. 28 yaşındaki yıldız isim, takımı adına 2 penaltı aldı. Feghouli bunlardan 1'ini gol yaparken, diğerini direğe nişanladı. Rodrigues ayrıca 'un golünde de harika bir asist yaptı. Taraftar da onun bu yürekli oyununu alkışlarla destekledi. Eski günlerine dönüş sinyalleri vermesi heyecanlandırdı.

'MÜCADELE ÇOK İYİYDİ'
Garry Rodrigues, yenilgisinden dolayı üzgün olduklarını ancak çok iyi bir sergilediklerini söyledi. İşte yıldızın o sözleri: Şampiyonlar Ligi'nde son maçımızdı. Takımımla gurur duyuyorum. Kendi sahamızda kazanmak isterdik ama kaybettiğimiz için mutsuzuz. Takımın son dakikaya kadar gösterdiği beni mutlu ediyor. 90 dakika yanımızda olan taraftarımızı mutlu etmek isterdim. Bu ruh önümüze iyi bakmamızı sağlıyor.

  1. 12.12.2018
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