Garry uçuşa geçti!
Aslan’ın yıldızı, geçtiğimiz yılı mumla aratıyordu. Porto maçında geri dönüş sinyalleri verdi. Eşsiz sürati ve yıpratıcı deparlarıyla rakip kanatları felç etti
Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşırken Garry Rodrigues de ligde 9 gol, 10 asistle oynamıştı. Sezon başında sözleşmesinde iyileştirme alan 28 yaşındaki oyuncu iyi bir başlangıç yapamamıştı. Fenerbahçe maçında aldığı ceza sebebiyle de bir türlü ritim bulamamıştı. Ancak dünkü Porto karşılaşmasıyla birlikte geçtiğimiz sezondan izler sergilemeye başladı. Portekiz ekibi karşısında müthiş bir futbol sergileyen Yeşil Burun Adalı oyuncu, maçın yıldızlarından oldu.
KİMSE TUTAMADI
Garry Rodrigues önce Maxi Pereira'nın savunduğu sağ kanadı ardından da eski Aslan Alex Telles'in görev yaptığı sol kanadı deparlarıyla felç etti. Portolu oyuncular onu ancak faulle durdurabildi. 28 yaşındaki yıldız isim, takımı adına 2 penaltı aldı. Feghouli bunlardan 1'ini gol yaparken, diğerini direğe nişanladı. Rodrigues ayrıca Eren Derdiyok'un golünde de harika bir asist yaptı. Taraftar da onun bu yürekli oyununu alkışlarla destekledi. Eski günlerine dönüş sinyalleri vermesi heyecanlandırdı.
'MÜCADELE ÇOK İYİYDİ'
Garry Rodrigues, Porto yenilgisinden dolayı üzgün olduklarını ancak çok iyi bir futbol sergilediklerini söyledi. İşte Yeşil Burun Adalı yıldızın o sözleri: Şampiyonlar Ligi'nde son maçımızdı. Takımımla gurur duyuyorum. Kendi sahamızda kazanmak isterdik ama kaybettiğimiz için mutsuzuz. Takımın son dakikaya kadar gösterdiği mücadele beni mutlu ediyor. 90 dakika yanımızda olan taraftarımızı mutlu etmek isterdim. Bu ruh önümüze iyi bakmamızı sağlıyor.
- 12.12.2018
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yavuz m. bende seni seviyorum yavrum
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optikciii Fernandao dahil aynı takım ve Aykut hoca ile devam edileydi şuan en fazla 2. sıradaydık.
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