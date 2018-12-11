Galatasaray'dan penaltı isyanı
Galatasaray'ın Porto'yu sahasında konuk ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Mücadelenin 10. dakikasında Galatasaray'ın ataığında ceza sahasında Garry Rodrigues'in şutunda top Porto'lu futbolcunun koluna çarparak geri döndü, pozisyon sonrası maçın hakemi Aliaksei Kulbakov 4. hakemin yanına giderek pozisyon hakkında konuştu.
Bu sırada Galatasaraylı futbolcular penaltı kararı beklerken Porto'lu oyuncular da hakemin etrafını çevreledi.
Ancak, maçın hakemi Kulbakov, yan hakeme de danışarak pozisyonun öncesinde Eren Derdiyok'un ofsaytta olması sebebiyle ofsayta karar kıldı.
Bu karar sonrası Türk Telekom Stadyumu'nu dolduran sarı kırmızılı taraftarlar yoğun protestoda bulundu.
- 11.12.2018 21:15
- Güncelleme: 11.12.2018 21:25
-
Podolski'den Galatasaray taraftarına mesaj
Toplam 1
Yorum
yavuz m. bende seni seviyorum yavrum
-
2. Ersun Yanal dönemi
Toplam 3
Yorum
optikciii Fernandao dahil aynı takım ve Aykut hoca ile devam edileydi şuan en fazla 2. sıradaydık.
-
Ömer Sağıroğlu: “Trabzonspor’da duygular değişti”
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi bir iki transferle bu takım iş yapar liderliği zorlar ? Gerisi alt yapı çözer ?
Galatasaray'dan penaltı isyanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.