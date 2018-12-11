Mücadelenin 10. dakikasında Galatasaray'ın ataığında ceza sahasında Garry Rodrigues'in şutunda top Porto'lu futbolcunun koluna çarparak geri döndü, pozisyon sonrası maçın hakemi Aliaksei Kulbakov 4. hakemin yanına giderek pozisyon hakkında konuştu.



Bu sırada Galatasaraylı futbolcular penaltı kararı beklerken Porto'lu oyuncular da hakemin etrafını çevreledi.





Ancak, maçın hakemi Kulbakov, yan hakeme de danışarak pozisyonun öncesinde Eren Derdiyok'un ofsaytta olması sebebiyle ofsayta karar kıldı.





Bu karar sonrası Türk Telekom Stadyumu'nu dolduran sarı kırmızılı taraftarlar yoğun protestoda bulundu.