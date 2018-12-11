Galatasaray'dan penaltı isyanı
11 Aralık 2018, Salı
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'dan penaltı isyanı

Galatasaray'dan penaltı isyanı

'ın 'yu sahasında konuk ettiği Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Mücadelenin 10. dakikasında 'ın ataığında ceza sahasında Garry Rodrigues'in şutunda top 'lu futbolcunun koluna çarparak geri döndü, pozisyon sonrası maçın hakemi Aliaksei Kulbakov 4. hakemin yanına giderek pozisyon hakkında konuştu.

Bu sırada Galatasaraylı futbolcular penaltı kararı beklerken Porto'lu oyuncular da hakemin etrafını çevreledi.



Ancak, maçın hakemi Kulbakov, yan hakeme de danışarak pozisyonun öncesinde 'un ofsaytta olması sebebiyle ofsayta karar kıldı.



Bu karar sonrası Türk Telekom Stadyumu'nu dolduran sarı kırmızılı taraftarlar yoğun protestoda bulundu.

  1. 11.12.2018 21:15
  2. Güncelleme: 11.12.2018 21:25
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