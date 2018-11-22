Hüseyin Göçek'in Galatasaray maçları raporu
Ligde bu hafta Galatasaray'ın Konyaspor ile oynayacağı maçı yönetecek olan Hüseyin Göçek, kariyerinde 28. kez sarı-kırmızılıların karşılaşmasında görev alacak. Göçek'in düdük çaldığı müsabakalarda Galatasaray 15 kez sahadan galip ayrıldı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadyumu'nda yarın oynanacak olan mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Serkan Çınar görev alacak.
41 yaşındaki hakem sarı-kırmızılıların daha önce 27 kez resmi müsabakasında görev aldı. Söz konusu müsabakalarda Galatasaray 15 kez sahadan galip ayrıldı, 5 kez de mağlup oldu. Aslan, 7 maçta ise rakipleri ile berabere kaldı.
Hüseyin Göçek, Galatasaray'ın son olarak 25 Kasım 2017'de ligde sahasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında görev aldı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 2-0 kazandı.
- 22.11.2018 14:02
- Güncelleme: 22.11.2018 15:30
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ZTK kura çekimi 23 Kasım'da
Toplam 1
Yorum
EMRE GÜZEL BİR KURA OLSUN
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Galatasaray - Atiker Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Toplam 1
Yorum
taraftar Bence Konyaspor bu maça gitmemeli.Maçın hakemi daha önce gs de basketbol oynamış Hüseyin Göçek. Vatandaslar herşeyi biliyor
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Gökhan Keskin'in babası son yolculuğuna uğurlandı
Toplam 1
Yorum
serhat GENÇ Başın sağolsun Gökhan kardeşim, allah sabırla versin
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