Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadyumu'nda yarın oynanacak olan mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Serkan Çınar görev alacak.

41 yaşındaki hakem sarı-kırmızılıların daha önce 27 kez resmi müsabakasında görev aldı. Söz konusu müsabakalarda Galatasaray 15 kez sahadan galip ayrıldı, 5 kez de mağlup oldu. Aslan, 7 maçta ise rakipleri ile berabere kaldı.



Hüseyin Göçek, Galatasaray'ın son olarak 25 Kasım 2017'de ligde sahasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında görev aldı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 2-0 kazandı.