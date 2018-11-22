Hüseyin Göçek'in Galatasaray maçları raporu
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    'in maçları raporu

    <a href="/index/huseyin-gocek?id=7552e014-dee0-4c97-9e23-55be7eea9c83" class="" rel="tag">Hüseyin Göçek</a>'in <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> maçları raporu

    Ligde bu hafta 'ın ile oynayacağı maçı yönetecek olan , kariyerinde 28. kez sarı-kırmızılıların karşılaşmasında görev alacak. Göçek'in düdük çaldığı müsabakalarda 15 kez sahadan galip ayrıldı.

    , 'in 13. haftasında Atiker ile karşılaşacak. Stadyumu'nda yarın oynanacak olan mücadeleyi hakem yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak görev alacak.

    41 yaşındaki hakem sarı-kırmızılıların daha önce 27 kez resmi müsabakasında görev aldı. Söz konusu müsabakalarda 15 kez sahadan galip ayrıldı, 5 kez de mağlup oldu. Aslan, 7 maçta ise rakipleri ile berabere kaldı.

    , Galatasaray'ın son olarak 25 Kasım 2017'de ligde sahasındaki Aytemiz maçında görev aldı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 2-0 kazandı.

    1. 22.11.2018 14:02
    2. Güncelleme: 22.11.2018 15:30
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