Levent Tüzemenden Terim açıklaması!

AMAÇ BAĞCIYI DÖVMEK



Bu arada milli maçlar, yabancılar için ciddi sorun yaratıyor. Uzun seyahatler futbolcuların dinlenmeden Florya'ya dönmelerine neden oluyor. Muslera dahil birçok yabancı oyuncu lig maçlarına tek idman yaparak çıkmak zorunda kalıyor.

Terim'i eleştirenler bu ayrıntıları bilmelerine rağmen maalesef 'bağcıyı dövmek' gibi hareket ediyor. Futbol dünyasını takip edenler; birçok ünlü Avrupa kulübünün de milli takımlardan dönen oyuncularla ilgili sakatlık problemi yaşadığını tespit edebilirler.