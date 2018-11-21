Levent Tüzemenden Terim açıklaması!

Levent Tüzemen'den Terim açıklaması!
Son dönemde artan sakatlıkların ardından teknik heyetin eleştirilmesini doğru buluyor musunuz?
Sakatlıklar konusunda Tudor'un yanında yer alıp, Terim'e yüklenenleri art niyetli buluyorum. G.Saray, Tudor'la sezona başladığında temmuz ayında Avrupa'dan elenmişti. Tudor döneminde yaygın bir düşünceye göre G.Saraylı futbolcuların çoğu şampiyonluk yaşamadığı için strese giriyordu.
AMAÇ BAĞCIYI DÖVMEK
Bu arada milli maçlar, yabancılar için ciddi sorun yaratıyor. Uzun seyahatler futbolcuların dinlenmeden Florya'ya dönmelerine neden oluyor. Muslera dahil birçok yabancı oyuncu lig maçlarına tek idman yaparak çıkmak zorunda kalıyor.
Terim'i eleştirenler bu ayrıntıları bilmelerine rağmen maalesef 'bağcıyı dövmek' gibi hareket ediyor. Futbol dünyasını takip edenler; birçok ünlü Avrupa kulübünün de milli takımlardan dönen oyuncularla ilgili sakatlık problemi yaşadığını tespit edebilirler.
TERİM AFFEDERSE BURAK FLORYA'YA DÖNEBİLİR
Golcü transferleri arasında Fernandao ile Burak Yılmaz ismi geçiyor. Bu iki oyuncudan hangisi daha faydalı olur?
Fernandao Türkiye'de F.Bahçe ile özdeşleşti. Bursaspor'a dönerse sorun olmaz ama ben Brezilyalı golcünün Galatasaray'ı tercih edeceğini düşünmüyorum.