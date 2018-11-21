Levent Tüzemenden Terim açıklaması! - Galeri - Fotomaç
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    22 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
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    Levent Tüzemen'den Terim açıklaması!

    Sakatlıklarla ilgili Tudor'un yanında olup, Fatih Terim'e yüklenmeyi doğru bulmuyorum Tudor'lu G.Saray, temmuzda Avrupa'dan elenmişti. Şimdi 3 gün arayla maç oynuyorlar.
    21 Kasım 2018 Çarşamba, 21:47:24 Güncelleme: 07:55:27
    Levent Tüzemenden Terim açıklaması!

    Son dönemde artan sakatlıkların ardından teknik heyetin eleştirilmesini doğru buluyor musunuz?

    Sakatlıklar konusunda Tudor'un yanında yer alıp, Terim'e yüklenenleri art niyetli buluyorum. G.Saray, Tudor'la sezona başladığında temmuz ayında Avrupa'dan elenmişti. Tudor döneminde yaygın bir düşünceye göre G.Saraylı futbolcuların çoğu şampiyonluk yaşamadığı için strese giriyordu.

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    Levent Tüzemenden Terim açıklaması!

    G.Saray uzun aradan sonra derin bir Avrupa serüvenine başladı. Mevcut kadrodaki oyuncular 10 Ağustos'ta start alan lig yarışıyla birlikte 18 Eylül'de başlayan milli maçlar nedeniyle fiziksel depresyon yaşadılar.

    Levent Tüzemenden Terim açıklaması!

    Geçen sezon ilk kez şampiyonluk yaşayan futbolcuların çoğu Şampiyonlar Ligi'yle tanıştı. Lig, milli maçlar, Avrupa trafiğinde 3 gün arayla maç oynamak, bu alışkanlığı yaşamamış oyuncuların sakatlanmalarına neden oldu.

    Levent Tüzemenden Terim açıklaması!

    AMAÇ BAĞCIYI DÖVMEK

    Bu arada milli maçlar, yabancılar için ciddi sorun yaratıyor. Uzun seyahatler futbolcuların dinlenmeden Florya'ya dönmelerine neden oluyor. Muslera dahil birçok yabancı oyuncu lig maçlarına tek idman yaparak çıkmak zorunda kalıyor.

    Terim'i eleştirenler bu ayrıntıları bilmelerine rağmen maalesef 'bağcıyı dövmek' gibi hareket ediyor. Futbol dünyasını takip edenler; birçok ünlü Avrupa kulübünün de milli takımlardan dönen oyuncularla ilgili sakatlık problemi yaşadığını tespit edebilirler.

    Levent Tüzemenden Terim açıklaması!

    TERİM AFFEDERSE BURAK FLORYA'YA DÖNEBİLİR

    Golcü transferleri arasında Fernandao ile Burak Yılmaz ismi geçiyor. Bu iki oyuncudan hangisi daha faydalı olur?

    Fernandao Türkiye'de F.Bahçe ile özdeşleşti. Bursaspor'a dönerse sorun olmaz ama ben Brezilyalı golcünün Galatasaray'ı tercih edeceğini düşünmüyorum.

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