Galatasarayda sevindirici haber - Galeri - Fotomaç
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    Galatasaray'da sevindirici haber

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yapacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan 4 futbolcu antrenmanın bir bölümünde çalışmalara katıldı.
    21 Kasım 2018 Çarşamba, 16:35:32 Güncelleme: 17:06:10
    Galatasarayda sevindirici haber

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasarayda sevindirici haber

    Sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Ozan Kabak ve Nagatomo antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

    Galatasarayda sevindirici haber

    KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİLER
    Sarı-kırmızılılar antrenman öncesinde kahvaltıda bir araya geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde gerçekleştirilen antrenman koordinasyon çalışmasıyla başlandı.

    Galatasarayda sevindirici haber

    Daha sonra dar alan pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde çift kale dar alan oyunu oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinden sonra sona erdi.

    Galatasarayda sevindirici haber

    TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTILAR
    Antrenmanın bir bölümünde sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Ozan Kabak ve Yuto Nagatomo takımla birlikte çalıştı.

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