Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yapacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan 4 futbolcu antrenmanın bir bölümünde çalışmalara katıldı.
21 Kasım 2018 Çarşamba, 16:35:32
Güncelleme: 17:06:10
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
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Sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Ozan Kabak ve Nagatomo antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.
KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİLER Sarı-kırmızılılar antrenman öncesinde kahvaltıda bir araya geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde gerçekleştirilen antrenman koordinasyon çalışmasıyla başlandı.
Daha sonra dar alan pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde çift kale dar alan oyunu oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinden sonra sona erdi.
TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTILAR Antrenmanın bir bölümünde sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Ozan Kabak ve Yuto Nagatomo takımla birlikte çalıştı.