Modesteden Galatasaray açıklaması - Galeri - Fotomaç
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    Modeste'den Galatasaray açıklaması

    Anthony Modeste, Köln'e imza atmasının ardından açıklamalarda bulunurken, Galatasaray ile ilgili soruyu da yanıtladı.
    21 Kasım 2018 Çarşamba, 15:15:55 Güncelleme: 15:34:42
    Modesteden Galatasaray açıklaması

    Galatasaray'ın uzun süre gündemini meşgul ettikten sonra Bundesliga 2 temsilcisi Köln ile sözleşme imzalayan Anthony Modeste, Alman basınına imza sonrasında ilk açıklamarını yaptı.

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    Modesteden Galatasaray açıklaması

    Modeste, eski kulübü Tianjian Quanjian ile ilgili soruları yanıtlamazken, Köln'deki hedeflerini şöyle anlattı;

    Modesteden Galatasaray açıklaması

    ''Ben sadece oyuncuyum. Hocanın elindeki alternatifleri arttıran bir oyuncu. Çalışıp, antrenmanlarımı yapıp takım arkadaşlarımla rekabet edeceğim. Bir üst lige yükselmemiz lazım, ilk hedef bu'' dedi.

    Modesteden Galatasaray açıklaması

    Olaylı bir şekilde ayrıldığı eski kulübü Tianjian Quanjian ile davalık olan Modeste, Galatasaray ile ilgili soruyu da yanıtladı.

    Modesteden Galatasaray açıklaması

    Sporx'in haberine göre tecrübeli golcü 'Galatasaray, Lokomotiv ve Newcastle da seninle ilgeniyordu. Diğer tekliflerle ilgili ne diyeceksin?' şeklindeki soruyu böyle yanıtladı;

    Modesteden Galatasaray açıklaması

    ''Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi'nde oynayabilmek için önüme fırsatlar geldi, bu doğru. Ama ben ikinci ligde oynayan Köln'ü seçtim çünkü Köln'ü seviyorum''

    Modesteden Galatasaray açıklaması
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