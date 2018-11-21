Modesteden Galatasaray açıklaması - Galeri - Fotomaç
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Modeste'den Galatasaray açıklaması
Anthony Modeste, Köln'e imza atmasının ardından açıklamalarda bulunurken, Galatasaray ile ilgili soruyu da yanıtladı.
21 Kasım 2018 Çarşamba, 15:15:55
Güncelleme: 15:34:42
Galatasaray'ın uzun süre gündemini meşgul ettikten sonra Bundesliga 2 temsilcisi Köln ile sözleşme imzalayan Anthony Modeste, Alman basınına imza sonrasında ilk açıklamarını yaptı.
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Modeste, eski kulübü Tianjian Quanjian ile ilgili soruları yanıtlamazken, Köln'deki hedeflerini şöyle anlattı;
''Ben sadece oyuncuyum. Hocanın elindeki alternatifleri arttıran bir oyuncu. Çalışıp, antrenmanlarımı yapıp takım arkadaşlarımla rekabet edeceğim. Bir üst lige yükselmemiz lazım, ilk hedef bu'' dedi.
Olaylı bir şekilde ayrıldığı eski kulübü Tianjian Quanjian ile davalık olan Modeste, Galatasaray ile ilgili soruyu da yanıtladı.
Sporx'in haberine göre tecrübeli golcü 'Galatasaray, Lokomotiv ve Newcastle da seninle ilgeniyordu. Diğer tekliflerle ilgili ne diyeceksin?' şeklindeki soruyu böyle yanıtladı;
''Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi'nde oynayabilmek için önüme fırsatlar geldi, bu doğru. Ama ben ikinci ligde oynayan Köln'ü seçtim çünkü Köln'ü seviyorum''