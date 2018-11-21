Bafetimbi Gomisten Fenerbahçe açıklaması: Aslan Aslantepede kalacak

Bafetimbi Gomis'ten Fenerbahçe açıklaması: "Aslan Aslantepe'de kalacak"
Adı Fenerbahçe'yle anılan Bafetimbi Gomis, "Dedikodulardan dolayı gurur duydum ama 'Aslan' her zaman Aslantepe'de kalacak" dedi.
21 Kasım 2018 Çarşamba, 13:55:36
Güncelleme: 13:57:48
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis'ten Fenerbahçe açıklaması geldi.
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Galatasaray'dan Suudi Arabistan'ın El Hilal takımına transfer olan Fransız golcü Bafetimbi Gomis, adının anıldığı Fenerbahçe'ye transfer olmayacağını belirtti.
"ASLAN HER ZAMAN ASLANTEPE'DE KALACAK" Gomis, sosyal medya platformu Instagram'daki paylaşımında, adının Fenerbahçe ile anıldığına değinerek, "Konuşulan dedikodulardan dolayı gurur duydum, mutlu oldum ama 'Aslan' her zaman evinde Aslantepe'de kalacak." ifadelerini kullandı.
Paylaşımına köprü fotoğrafı ekleyen Gomis, köprünün ayaklarına sarı-kırmızı harflerle Avrupa ve sarı-lacivert harflerle Asya yazdı. Fransız futbolcu, paylaşıma, "Üzgünüm çünkü aslanlar yüzemez." notunu düştü.