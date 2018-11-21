Bafetimbi Gomisten Fenerbahçe açıklaması: Aslan Aslantepede kalacak

"ASLAN HER ZAMAN ASLANTEPE'DE KALACAK"

Gomis, sosyal medya platformu Instagram'daki paylaşımında, adının Fenerbahçe ile anıldığına değinerek, "Konuşulan dedikodulardan dolayı gurur duydum, mutlu oldum ama 'Aslan' her zaman evinde Aslantepe'de kalacak." ifadelerini kullandı.