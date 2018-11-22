Galatasaray'dan Sedat İncesu açıklaması: "Maaşlar zamanında ödeniyor"
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    'dan açıklaması: "Maaşlar zamanında ödeniyor"

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'dan <a href="/index/sedat-incesu?id=09e12175-eccc-436a-ab17-74752f0b933e" class="" rel="tag">Sedat İncesu</a> açıklaması: "Maaşlar zamanında ödeniyor"

    Kulübü, Takımı Başantrenörlüğü görevini bırakan ile ilgili açıklama yayımladı.

    İncesu'ya hiçbir maaş borcu olmadığının yapıldığı açıklamada takımı oyuncularına da maaşlarının zamanında ödendiği ifade edildi.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: " Tekerlekli Basketbol Takımımızın antrenörü Sedat İncesu, bir gazeteye verdiği demeçte, "...aylardır bir kuruş almadım...evime yürüyerek gidiyorum..." gibi ifadeler kullanmıştır. Camiamızı bilgilendirmek zorunlu hale geldiği için aşağıdaki açıklamayı yapmak gereği doğmuştur: Gerek Sayın gerekse Tekerlekli oyuncularına maaşları zamanında ödenmektedir.

    Kulübümüzün 'ya hiçbir maaş borcu yoktur. Bu zor günlerde, Kulübümüz üstüne oynanan oyunlara karşı Camiamızın ihtiyatla yaklaşması ve teyakkuz halinde olması gerekmektedir."

    1. 22.11.2018 16:28
    2. Güncelleme: 22.11.2018 16:33
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