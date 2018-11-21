Galatasaray Marcano için yeniden devrede - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray Marcano için yeniden devrede
G.Saray yönetimi, İtalya'da beklediği forma şansın ı bulamayan Ivan Marcano'yla birkez daha temasa geçti. Roma'ya 6 aylığına kiralama teklifi yapılacak.
21 Kasım 2018 Çarşamba, 23:42:27
Güncelleme: 07:49:19
Devre arasında hücum hatının yanı sıra savunmanın ortasını da takviye etmeyi düşünen Galatasaray'da isimler netleşiyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı- Kırmızılılar, Roma formasını giyen Ivan Marcano için harekete geçti.
Sezon başında boşta olan İspanyol stoper, Sarı-Kırmızılılar'ın teklifini geri çevirmiş ve Roma'nın yolunu tutmuştu.
Ayrılık dedikoduları çıktı
Ancak Marcano'nun Çizme'de beklediği forma şansını bulamaması ve ayrılık dedikoduları Galatasaray'ı harekete geçirdi. Sarı-Kırmızılı yönetim Marcano ve Roma ile temaslara gizli şekilde başladı
Hem solak hem de lider!
Alınan bilgilere göre yönetim, İtalyan kulübüne 6 aylık kiralama teklifi yapacak. Fatih Terim hem sol ayaklı olması hem de lider özellikleri nedeniyle 30 yaşındaki stoperi çok istiyor.