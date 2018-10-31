Örnek ikili – Fotomaç – 31 Ekim 2018
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    Örnek ikili

    Örnek ikili
    Malatyaspor maçındaki futboldan memnun olmayan , "Pişman olacağım şeyler söylemek istemiyorum" diyerek kendisini zor tutmuştu. Tecrübeli teknik adamın, bu sözlerden müthiş bir direnç gösteren Muslera ile mücadeleci futbolu ile alkış alan Ozan Kabak'ı ayrı tuttuğu ve takıma da örnek gösterdiği ifade edildi.
    1. 31.10.2018
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