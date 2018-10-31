Kızılyıldız - Galatasaray: 87 - 57 – Fotomaç – 31 Ekim 2018
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    - : 87 - 57

    <a href="/index/kizilyildiz?id=09831b5c-a2d2-43a3-b8c1-7b55cd873420" class="" rel="tag">Kızılyıldız</a> - <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>: 87 - 57

    , deplasmanında 30 sayılık yenilgiyle ayrıldı.

    7DAYS EuroCup A Grubu 5'inci maçında , deplasmanda Kızıl Yıldız'a 87-57 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 21 sayıyla Kızıl Yıldız'dan Joe Ragland oldu. Sırbistan ekibi bu sonuçla 5'inci maçında 4'üncü galibiyetini alırken, ise parkeden 3'üncü kez mağlup ayrıldı.

    1. 31.10.2018 00:58
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