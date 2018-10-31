Kızılyıldız - Galatasaray: 87 - 57
Galatasaray, Kızılyıldız deplasmanında 30 sayılık yenilgiyle ayrıldı.
7DAYS EuroCup A Grubu 5'inci maçında Galatasaray, deplasmanda Kızıl Yıldız'a 87-57 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 21 sayıyla Kızıl Yıldız'dan Joe Ragland oldu. Sırbistan ekibi bu sonuçla 5'inci maçında 4'üncü galibiyetini alırken, Galatasaray ise parkeden 3'üncü kez mağlup ayrıldı.
- 31.10.2018 00:58
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Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
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karado kim gelirse gelsin bu takımı futbolcular toparlıyacak.
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Beşiktaş 4-1 Çaykur Rizespor
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eray pepe adriano lajaiç sakat defans forvet sıkıntısı varken sonuç kötü oldu ama ayağa kalkacaktır bjk
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Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları
Toplam 1
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