7DAYS EuroCup A Grubu 5'inci maçında Galatasaray, deplasmanda Kızıl Yıldız'a 87-57 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 21 sayıyla Kızıl Yıldız'dan Joe Ragland oldu. Sırbistan ekibi bu sonuçla 5'inci maçında 4'üncü galibiyetini alırken, Galatasaray ise parkeden 3'üncü kez mağlup ayrıldı.